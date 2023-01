Incidente a Oschiri: due persone in ospedale

I conducenti delle due auto trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Ozieri

Di: Redazione Sardegna Live

La squadra dei Vigili del Fuoco di Ozieri è intervenuta oggi, 23 gennaio, alle 16,30 circa sulla SS 199 ad Oschiri per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Dopo aver messo in sicurezza i veicoli, la squadra ha dato supporto al personale sanitario per assistere i due conducenti, che sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso di Ozieri per le cure del caso.

Sul posto presenti i Carabinieri di Ozieri e Ittireddu per i rilievi di competenza.