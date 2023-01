Acqua non potabile a Olbia, limitazioni nel rione Isticadeddu

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi ha emesso oggi un''ordinanza con cui vieta l'uso per scopi alimentari dell'acqua che sgorga dai rubinetti nel rione Isticadeddu. Secondo le analisi della Arpas e la comunicazione della Assl di Olbia l'acqua erogata in quella zona ha superato i valori di torbidità consentiti e per questo non è potabile.

Con una seconda ordinanza, il sindaco ha invece revocato, dopo cinque mesi, il divieto di consumo alimentare dell'acqua nella frazione Mamusi. Qui nell'agosto scorso era stato istituito il divieto perché l'Arpas aveva rilevato la presenza di coliformi ed escherichia coli che rendevano l'acqua inutilizzabile.

Ora le analisi dicono che i valori sono tornati nella norma e l'acqua è nuovamente potabile.