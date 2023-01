Cagliari. Bimba investita all'uscita di scuola

È stata trasportata all'ospedale Brotzu ma le sue condizioni non sono gravi

Di: Redazione Sardegna Live

Una bambina è stata investita questa mattina all'uscita di scuola mentre attraversava la strada in via Sant'Avendrace. Colpita solo di striscio da una vettura, è stata trasportata all'ospedale Brotzu in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito.