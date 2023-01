Ghiaccio sulle ali degli aerei, ritardi e disagi all’aeroporto di Cagliari

Il problema è legato allo stop per manutenzione e riparazione del sistema di scongelamento

Di: Redazione Sardegna Live - foto Aeroporto di Cagliari Sogaer

Forti ritardi, anche di oltre due ore, e inevitabili disagi questa mattina all’aeroporto di Cagliari a causa delle basse temperature e del ghiaccio che si è formato durante la notte. I disguidi non hanno riguardato tutti i collegamenti.

Il problema - spiegano dalla Sogaer, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari - è legato allo stop per manutenzione e riparazione da alcuni giorni del sistema di scongelamento del ghiaccio delle ali messo a disposizione dallo scalo. Ciascuna compagnia ha provveduto a gestire il problema per conto proprio. E le procedure sono differenti da compagnia a compagnia: questo spiega perché alcuni voli non accumulano ritardi. Altri, però, sono partiti più tardi. Con le inevitabili proteste dei passeggeri.

"Per il secondo giorno consecutivo gli aerei dalla Sardegna - accusa il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera - partono in ritardo a causa del ghiaccio sulle ali. È emerso che nell'aeroporto di Cagliari non sono funzionanti i sistemi per scongelare le ali, come accade in altri aeroporti, perché siamo un'isola e non ci troviamo in un aeroporto del nord. Quindi abbiamo dovuto aspettare che uscisse il sole. Ho trovato veramente imbarazzante questa condizione visto che ci sono persone che stanno perdendo appuntamenti di lavoro e coincidenze. Sto chiedendo agli Enti preposti se sia normale che in un aeroporto internazionale, come quello di Cagliari, o nel resto dell'Isola, non sia pronto un sistema per evitare questo fenomeno".

Il sistema di scongelamento - precisa la Sogaer - dovrebbe riprendere regolarmente nei prossimi giorni.