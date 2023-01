Ghiaccio sulle ali, gli aerei partono in ritardo. Salvatore Deidda: “Situazione imbarazzante”

“A quanto pare l’aeroporto di Cagliari non utilizza i sistemi di scongelamento. Assurdo si debba aspettare il sole”

Di: Alessandra Leo

Maltempo, ghiaccio e neve stanno tenendo in pugno la Sardegna con innumerevoli disagi per gli abitanti.

Dopo il blackout che ha colpito il Nuorese per oltre 15 ore, le difficoltà sulle strade, anche i trasporti non sono esenti da problemi.

Oltre quelli marittimi, che hanno subito rallentamenti causa mare forza 7-8, quelli aerei hanno visto ritardi a causa del ghiaccio sulle ali dei velivoli.

A mettere in luce il problema è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda: "Per il secondo giorno consecutivo gli aerei partono in ritardo a causa del ghiaccio sulle ali. Si dice che nell’aeroporto di Cagliari non utilizzino i sistemi per scongelare le ali, come accade in altri aeroporti, perché ci troviamo su un’isola e non in un aeroporto del Nord - ha spiegato Deidda - Quindi dobbiamo aspettare che esca il sole. Spero non sia vero. Troverei veramente imbarazzante questa condizione visto che ci sono persone che stanno perdendo appuntamenti di lavoro e coincidenze".