Ubriaco alla guida si schianta contro un muro: denunciato 51enne a Carbonia

In auto anche un passeggero che ha riportato alcune ferite

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri, a Carbonia, i Carabinieri del Norm hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza un 51enne del luogo. L'uomo, alla guida di una Ford CMax, mentre percorreva via Costituente, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro perimetrale di un condominio.

A seguito di un accertamento con l'etilometro, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,11 g/l e, di conseguenza la patente di guida gli è stata ritirata. Il mezzo, notevolmente danneggiato nella parte anteriore, è stato fatto rimuovere dalla sede stradale tramite un carro attrezzi.

Sull'auto anche un passeggere, che a seguito dell'urto ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.