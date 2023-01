Maltempo. Torna l’elettricità nelle zone del Nuorese colpite dal blackout

Ma i sindaci di Ussassai e Seulo lanciano l’allarme: mancano mezzi per liberare strade

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati risolti i problemi che si sono verificati negli ultimi due giorni nei paesi montani del Nuorese a causa delle copiose nevicate che hanno abbattuto i cavi dell'alta tensione e che hanno provocato i blackout.

Nel pomeriggio l'energia elettrica è tornata nel quartiere di Asuai a Desulo e per le 42 utenze di Seulo rimaste senza corrente dall'alba di ieri mattina, tra cui anche alcuni agriturismi. Ci sono ancora problemi di neve e di ghiaccio sulle strade di montagna e alcuni sindaci alzano la voce.

A Ussassai, in Ogliastra, che si è svegliata sommersa dalla neve e dal ghiaccio, stamattina i mezzi spargisale sono arrivati dopo le 9. "Siamo senza mezzi perché ogni anno a ottobre i mezzi della protezione civile li portano in altri paesi - spiega Chicco Usai sindaco di Ussassai - questi giorni siamo riusciti a liberare le strade dalla neve solo con i mezzi di Forestas e della.compagnia barracellare. Ieri mattina abbiamo avuto difficoltà a percorrere la strada che porta alla struttura sanitaria Antes e abbiamo dovuto procedere noi con i sacchi di sale perché non abbiamo altri mezzi".

Più a sud, anche il sindaco di Seulo si lamenta perché mancano i mezzi per liberare le strade di campagna: "Abbiamo difficoltà a liberare le strade per far passare.gli allevatori - ha aggiunto Enrico Murgia - Stiamo cercando di far arrivare qualche mezzo per spargere il sale e per evitare che si creino problemi con il ghiaccio ".