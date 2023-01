Allenamento e salute articolare: come preservarla e migliorarla

Di: Matteo Pusceddu

Allenarsi per diventare più forti, se fatto in maniera adeguata, significa lavorare per migliorare la propria composizione corporea e la propria salute articolare.

La sedentarietà porta ad andare incontro a perdita di forza, massa muscolare e mobilità articolare.

La capacità di muoversi correttamente è indispensabile nella vita di tutti i giorni, si pensi ai semplici gesti, come chinarsi per raccogliere un oggetto da terra o poggiare uno scatolone su un ripiano mediamente alto.

Sono tutti movimenti che richiedono al nostro corpo di sapersi muovere nello spazio sopportando un determinato carico.

Meno il nostro corpo è abituato ad eseguire movimenti simili, soprattutto sotto carico, più sarà facile andare incontro a problematiche di tipo muscolare o articolare.

Allenare il nostro corpo a muoversi correttamente, anche sotto carico, diventa indispensabile per far fronte ai problemi dati dalla sedentarietà, costruendo un fisico più sano sotto ogni punto di vista.

Ad esempio, una spalla abituata muovere un carico in tutti i movimenti che dovrebbe saper compiere è una spalla sana, capace di compiere appieno le sue funzioni nella vita di tutti i giorni, con un rischio di infortunio nettamente più basso rispetto a una spalla rigida, non abituata a muoversi in tutte le direzioni, soprattutto sotto carico.

Allenarsi per migliorare la propria forza, se fatto in maniera adeguate, permette quindi di preservare e migliorare la propria salute articolare, oltre che migliorare la propria composizione corporea.