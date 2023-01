Maltempo: torna la luce ad Aritzo e Belvì

In serata anche ad Aritzo e Belvì è stata ripristinata l'energia elettrica dai tecnici dell'Enel

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l'emergenza risolta a Gadoni, in serata, anche ad Aritzo e Belvì è stata ripristinata l'energia elettrica dai tecnici dell'Enel, al lavoro incessantemente da questa mattina per far tornare la luce in tutti i paesi del Nuorese che hanno subito un black-out a causa del maltempo.

A Desulo e Tonara, invece, sono in funzione dei gruppi elettrogeni speciali per colmare provvisoriamente i disagi ma le squadre dell'Enel contano di ripristinare l'energia elettrica entro stanotte anche in questi due paesi.