Maltempo: gruppi elettrogeni in arrivo nel Nuorese per fronteggiare il blackout

Quattro paesi senza luce da 12 ore. I sindaci: "Siamo soprattutto preoccupati"

Di: Redazione Sardegna Live

Quattro dei cinque paesi della Barbagia Mandrolisai colpiti dal blackout da circa 12 ore a causa della neve sono ancora al buio. Mentre a Gadoni è stata ripristinata l'energia elettrica dai tecnici dell'Enel, a Desulo, Tonara, Aritzo e Belvì il problema non è stato ancora risolto dopo che una serie di di cavi sono stati abbattuti dal peso della neve e la cabina primaria di Aritzo ha riportato un guasto.

Nei quattro Comuni sono in arrivo dei gruppi elettrogeni speciali. "Li stiamo aspettando - dichiara all'Ansa il sindaco di Aritzo Paolo Fontana - L'Enel ci ha assicurato che nel giro di qualche ora tutto si risolverà".

"Siamo soprattutto preoccupati - aggiunge il primo cittadino di Belvì Maurizio Cadau - per le famiglie dove ci sono anziani, bambini e disabili che da 12 ore non riscaldano gli ambienti casalinghi e con queste temperature potrebbero nascere problemi più seri per la loro salute. Speriamo che i gruppi elettrogeni arrivino in fretta - è il suo auspicio - anche perché in caso contrario molti imprenditori dovrebbero buttare all'aria le loro produzioni e sarebbe un danno enorme".