Scuola al freddo a Cagliari, scioperano studenti del Pitagora

"Spifferi e allagamenti, subito un intervento"

Di: Redazione Sardegna Live

Sciopero per una scuola a norma, con infissi in regola e priva di infiltrazioni d'acqua. È la decisione degli studenti del Liceo Pitagora di Selargius. Domani niente lezioni, gli alunni hanno deciso di rimanere fuori.

"Dopo le continue segnalazioni della preside e le nostre lamentele, la Provincia non ha ancora fatto niente per garantirci una scuola a norma con una temperatura accettabile - denuncia Luca Mura, rappresentante d'istituto - E' da anni che le infiltrazioni allagano le aule e da altrettanti anni che la Provincia ci promette nuovi infissi che non facciano passare gli spifferi d'aria. Pretendiamo che vengano fatti dei lavori efficaci al più presto in modo da tappare almeno momentaneamente le infiltrazioni e, successivamente, iniziare i lavori per rifare il tetto e cambiare le finestre".

"Gli studenti del Pitagora - aggiunge un altro rappresentante d'istituto, Thomas Pintor - sono stanchi di dover venire a scuola con la coperta e la borsa dell'acqua calda. Vogliamo uno spazio che rispetti la temperatura dettata dalle norme di sicurezza (sopra i 17°) e una scuola dove si possa entrare senza incontrare pozzanghere o pezzi di intonaco che crolla. Abbiamo bisogno di ristrutturazioni e la garanzia che vengano fatte in tempi brevi. Chiediamo alla provincia di Cagliari di ascoltare le nostre esigenze e agire di conseguenza."