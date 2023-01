Droga: 12 kg tra hascisc e marijuana in casa, arrestato 43enne

Operazione dei Carabinieri a Pirri, trovati anche 350 euro

Di: Redazione Sardegna Live

Nove chili e mezzo di marijuana, oltre 3 di hascisc, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente in dosi, una macchina per sottovuoto, una bilancia e buste per la spedizione. È quello che hanno trovato i carabinieri della stazione di Pirri in uno scantinato di via San Tommaso d'Aquino. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne di Quartu.

Trovati dai carabinieri anche 350 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento di attività illecita, e un'altra macchina per sottovuoto. L'arrestato è stato portato a Uta in attesa dell'udienza di convalida che si è svolta oggi al palazzo di giustizia di Cagliari.

Su richiesta del pubblico ministero, l'arresto è stato convalidato e all'uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Le mosse del 43enne erano da tempo nel mirino dei militari che lo tenevano d'occhio anche a distanza con il binocolo.