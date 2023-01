Maltempo in Barbagia: paesi senza corrente da oltre 5 ore

Il sindaco di Belvì Maurizio Cadau: “La nevicata dello scorso anno non ha insegnato nulla”

Di: Alessandra Leo

In Sardegna un’altra giornata di gelo e maltempo ha causato non pochi disagi, soprattutto in Barbagia, dove da diverse ore alcuni paesi sono privi di corrente elettrica.

Desulo, Tonara, Aritzo, Gadoni e Belvì si sono risvegliati questa mattina completamente candidi e con paesaggi da cartolina, ma gli abitanti stanno facendo i conti da oltre 5 ore con le conseguenze disastrose dei guasti alle linee elettrice.

“La nevicata dello scorso anno non ha insegnato nulla – afferma il sindaco di Belvì Maurizio Cadau ai microfoni di Sardegna Live – Oggi la situazione è ancora più tragica nonostante si tratti di una nevicata normalissima nel periodo giusto dell’anno e con un preavviso di una settimana”.

“Considerato ciò che succede ogni anno, sarebbero stati necessari una revisione e un potenziamento delle linee elettriche. Non si può stare senza corrente per così tante ore nel 2023, quando le persone utilizzano l’elettricità per ogni cosa. Anche comunicare è difficile” dice il primo cittadino con rabbia.

A causa del maltempo che sta mettendo in ginocchio l’Isola, sono tanti i paesi che nella giornata odierna hanno chiuso le scuole, tra cui Fonni, Desulo, Gavoi, Ollolai, Bitti, Lanusei e Villagrande.

Non sono mancate le difficoltà sulle strade a causa di neve e ghiaccio: sulla Carlo Felice al chilometro 140, nel territorio di Macomer, è stata chiusa la strada in direzione nord. Temporaneamente bloccata anche la strada provinciale 114 e anche sul fronte dei trasporti marittimi si segnalano disagi dovuti al mare forza 7-8.