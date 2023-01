Cagliari, metro: sgomberato chiosco in piazza Madre Teresa di Calcutta

Titolari disperati. Sul posto sono intervenuti Polizia locale di Cagliari, Polizia di Stato e Guardia di Finanza

Di: Arianna Zedda

Al via questa mattina l'operazione sgombero di un chiosco in piazza Madre Teresa di Calcutta, con l'intervento della Polizia locale di Cagliari insieme a Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Da trent'anni i proprietari mandavano avanti la loro attività, ma stamani hanno dovuto rimuovere gazebo e tavolini.

La disperazione ha assalito i titolari, ma per nulla si è potuto fare per salvare il loro chiosco, perché proprio in piazza Madre Teresa di Calcutta deve passare la nuova linea della metropolitana leggera.

La situazione è stata chiara fin dal momento dell'inizio dei lavori, il cantiere infatti nel giro di pochi mesi si è avvicinato allo spazio occupato dall'attività.