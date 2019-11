Appuntamento d’eccezione tra gli eventi collaterali di Autunno in Barbagia

Sabato 30 novembre appuntamento con “Istasero un’organittu”: la quarta Rassegna dell’organetto targata Gruppo Folk ”Sant’Anna”

Di: Lucia Pes

Si terrà sabato 30 novembre dalle ore 17.00 la quarta edizione della Rassegna dell’organetto intitolata “Istasero un’organittu”, organizzata dal gruppo folk “Sant’Anna”, con il patrocinio del Comune di Oniferi.

La formazione che conta circa otto anni di attività, nasce da un gruppo di ragazzi amanti della danza popolare e volenterosi di promuovere e divulgare le proprie origini. Il fermo proposito di tenere alta la memoria di una realtà ricca di consolidate tradizioni, ha dato l’impulso ai ragazzi di costruire nuovi progetti, seguendo quel filo conduttore che dal passato si fa spazio nel presente. È da qui che quattro anni fa, nasce l’idea di organizzare e promuovere “Istasero un’organittu”.

La grande serata di musica e folklore presentata da Manuela Bande, ospiterà sul palco di Piazza Fontana, alcuni tra i migliori interpreti isolani, accompagnati da coppie in abito tradizione che rappresenteranno i loro paesi di appartenenza. Oltre a Massimiliano Soru, Rossano Sanna e Alessandro Puddighinu tutti di Oniferi si esibiranno Silvano Fadda di Austis, Lorenzo Chessa di Irgoli, Carlo Boeddu di Nuoro, Alberto Caddeo di Dualchi, Sergio Putzu di Sorgono e Paolo Canu di Lodè. Ancora, i giovanissimi talenti locali Giampaolo Urrai e Pietro Goddi.

Non solo organetto, i suoni della tradizione saranno dettati anche dall’armonica a bocca per opera di Annetto Brilla e Pasqualino Zoroddu di Oniferi e Andrea Motzo di Silanus. Alla trunfa, invece, Nicola Loi di Ortueri.

E in questo turbinio di energici ritmi non potevano mancare le voci di Carlo Crisponi di Lodine, Gian Michele Lai di Irgoli e Andrea Zara di Bolotana.

“Una delle novità di questa edizione – ci raccontano gli organizzatori - è che per la prima volta la Rassegna, si concretizza nell’ambito del Circuito di Autunno in Barbagia, come ulteriore contributo all’importante proposta che coinvolge attivamente l’intera comunità di Oniferi. Le numerose partecipazioni registrate negli anni, sono state senza dubbio la motivazione più forte per concepire e mandare avanti un’idea che vuole rappresentare un omaggio per i nostri compaesani e per il pubblico delle grandi occasioni, che auspichiamo possa pervadere Piazza Fontana e il nostro centro abitato”.

Un’altra “prima volta” da registrare per l’appuntamento d‘eccezione messo a punto dalla formazione sarà, oltre alla loro, l’ esibizione delle realtà folkloristiche locali : Il gruppo Sa Vargia, il gruppo folk Ballarjanas, il Tenore Soloai e infine il Tenore Santa Ruche con cui il Gruppo Folk Sant’Anna collabora da anni condividendo numerosi palchi della Sardegna .