Lutto a La Maddalena: morto Dario Annunziata, stimato avvocato

Dario era presidente dell'Avis da aprile 2021

Di: Arianna Zedda

Lutto a La Maddalena per la scomparsa di Dario Annunziata, avvocato 50enne e presidente dell’Avis dall'aprile 2021, che ha sconvolto tutta la comunità del posto. Dario era molto stimato e ben voluto sull'isola, come si evince anche dal cordoglio sui social media: "Una delle persone più belle che io abbia mai conosciuto" e "una tristezza infinita".

Dario era figlio di un ufficiale della Marina, fratello di un ammiraglio di divisione e di un insegnante civile alla Mariscuola, e quel legame con i soldati del mare non l'ha mai perso.

Una grande tristezza però ha avvolto anche la sezione locale dell’Avis da lui presieduta attivamente, con tentativi costanti di coinvolgere le persone nel nobile gesto della donazione del sangue. "Siamo profondamente colpiti e addolorati per la prematura scomparsa del presidente dell’Avis Comunale di La Maddalena. Dario era una persona amata da tutti, sempre disponibile a mettersi in prima linea per aiutare il prossimo. Insieme abbiamo collaborato con grande spirito di squadra e solidarietà per portare avanti diverse raccolte sangue. Ci uniamo al grande dolore e alla preghiera della famiglia e di tutti i volontari" è stato il saluto di Antonio Dettori, presidente dell'Avis Provinciale Sassari.

Dario purtroppo ha lasciato non solo molti concittadini, ma anche e soprattutto una moglie e una figlia.