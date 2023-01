Aggressione in un bar a Quartu Sant’Elena: arrestati 3 uomini per rissa e tentato omicidio

Un 26enne di origine marocchina colpito con un coltello e bottiglie di vetro. Gli aggressori sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza

Di: Alessandra Leo

Un cittadino di origine marocchina di 26 anni è stato colpito con un coltello e bottiglie di vetro. Il giovane, vittima della violenta lite consumata in un locale vicino a piazza Santa Margherita a Quartu Sant’Elena nella serata di sabato scorso, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove i sanitari gli hanno diagnosticato una prognosi di 40 giorni per ferite da arma da taglio nel torace, addome e braccia.



Gli agenti del Commissariato di Quartu sono intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione di rissa in corso e, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte tra i presenti, hanno appurato come il giovane sia stato sopraffatto da tre individui e colpito con corpi contundenti. All’interno del locale è stato recuperato e sequestrato un piccolo coltello.



Nel corso degli accertamenti, gli agenti sono riusciti a individuare e rintracciare i presunti aggressori nelle rispettive abitazioni, rinvenendo gli indumenti personali con tracce ematiche riconducibili alla vittima.



I tre soggetti sono stati tratti in arresto in quasi flagranza per rissa e tentato omicidio in concorso e al termine dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha disposto l’ordine di custodia cautelare in carcere per due dei tre e ai domiciliari per il terzo.