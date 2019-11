Cagliari. Allarme ketamina in città, i Carabinieri arrestano una coppia di spacciatori: sequestrato oltre 1 kg di droga sintetica

Oltre 1 kg di sostanza celata all'interno di 14 bottiglie di vino pregiato

Di: Alessandro Congia

Un uomo di 40 anni, Corrado Pani, e una donna 43enne, Roberta Casu, sono finiti in manette con la pesante accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari hanno portato a termine un'importante operazione dopo un'attenta attività di indagine e di osservazione sui due soggetti: sbarcati all'aeroporto di Elmas dalla Germania i due arrestati sono saliti in auto in direzione centro per poi incontrarsi con un camionista che ha consegnato loro alcuni scatoloni che contenevano delle bottiglie di vino.

I Carabinieri, insospettiti di tale attività, hanno sequestrato il materiale per poi sottoporlo alle analisi dei militari del Ris: il contenuto acclarato era appunto droga sintetica "ketamina", esattamente 1,7 kg solubile nei liquidi, con un valore commerciale di circa 150mila euro (sarebbero state ottenute 8000 dosi).

In conferenza stampa il maggiore Marco Palanca del Reparto Investigativo Scientifico, il Tenente Colonnello Ivan Giorno e il Comandante del Nucleo investigativo, Michele Lastella.