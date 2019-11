Quartu Sant'Elena. Rubano lo smartphone a due giovani: denunciate sette persone, comprese le due “vittime”

Il furto era stato messo a segno la notte del primo novembre scorso

Di: Redazione Sardegna Live

La notte del primo novembre due giovani avevano denunciato il furto degli smartphone avvenuta in via Parini a Quartu Sant'Elena.

I carabinieri della Compagnia locale, dopo una lunga attività di indagine,hanno deferito in stato di libertà per concorso in rapina cinque giovani quartesi, dall'età compresa fra i 17 e i 20 anni.

Gli accertamenti dei militari, grazie anche all'acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di identificare nei cinque giovani gli autori della rapina, quale atto ritorsivo a seguito del tentato furto del motociclo di proprietà di uno di loro ad opera dei due rapinati, a loro volta denunciati per tentato furto in concorso, avvenuto quella stessa giornata.