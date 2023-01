Autoarticolato fuori strada fra Sant'Antonio di Gallura e Priatu

Intorno alle 16 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP 38

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle ore 16, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP 38 tra Sant'Antonio di Gallura e Priatu per un incidente stradale.

Per cause da accertare, un autoarticolato è uscito di strada invadendo entrambe le corsie di marcia. Il conducente del mezzo è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Tempio Pausania per accertamenti.

La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante. La strada è attualmente bloccata in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Stradale.