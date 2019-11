Carabinieri, due arresti per spaccio di ketamina

I dettagli della brillante operazione saranno resi noti alle 10.45 presso il Comando Provinciale Carabinieri di via Nuoro, a Cagliari

Di: Alessandro Congia

E’ considerato il narcotico sintetico usato per il cosiddetto “sballo”, pericolosa sostanza che sta trovando largo uso anche e soprattutto tra i giovanissimi: i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari hanno sgominato un giro di spaccio nel Capoluogo.

Dettagli e le specifiche dei due arresti di due soggetti saranno resi noti in tarda mattinata in via Nuoro, a Cagliari, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri.