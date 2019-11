Il viaggio a colori di Aurora Lecis dentro la musica

passo da noi. Abbiamo girato il video nel Palazzo della Direzione di Montevecchio, un posto che parla da sé. Mi sentivo abbracciata dalla bellezza di quelle pareti che non smettevo di ammirare.

Hai dedicato Venere a qualcuno in particolare?

Venere è dedicata a me stessa e a chi passa le giornate a pensare a quanto vorrebbe essere diverso. Ci insegnano che non dobbiamo voler essere qualcun altro, che desiderarlo debba farci sentire in colpa, ma io non credo che dobbiamo sentirci in colpa per forza. Io ho maledetto ciò che sento tante volte, per poi scoprire che non mi vado poi tanto male. Ma se me ne fossi fatta una colpa, non avrei mai accettato di essere fragile, di essere debole spesso e volentieri. La mia idea di forza sta a ciò che accettiamo di voler essere, a prescindere da quanto brutto o strano sia realmente. Che poi un giorno possiamo essere, il giorno dopo possiamo decidere di essere ma diversamente da quello precedente. L'importante è non smettere di voler essere.

Nel tuo percorso professionale hai sempre lasciato un segnale positivo. Quali sono i tuoi punti di forza e a chi ti sei ispirata?

Sì, spesso un segno positivo credo di averlo lasciato. Forse perché ho sempre cercato di spronarmi a cantare meglio. Non ho ancora smesso di farlo, non c'è giorno in cui io non pratichi e sia dura con me stessa. Mi dico sempre che non è abbastanza, non per migliorare per forza, ma perché mi arrabbio proprio se ciò che canto non è come dico. Un po' perfezionista lo sono, questo perché mi ispiro ad artisti che per me rappresentano l'apice della precisione: Beyoncé, ai miei occhi, incarna la perfezione. A livello vocale, interpretativo, le sue idee, la serietà con cui affronta il suo ruolo, lei sul palco. Per me è letteralmente una musa ispiratrice.

Se dovessi dare un consiglio a chi vuole intraprendere la strada della musica, cosa gli suggeriresti?

Se dovessi dare un consiglio a chi vuole intraprendere questo percorso... Sarebbe quello di non pensare troppo a quello che sarà. Se si prende troppo seriamente un sogno, questo diventerà difficile da sopportare. È giusto lavorarci, è giusto avere le idee chiare e voler diventare quello che si ha in testa, ma senza dimenticare di essere amici di se stessi. A volte io l’ho dimenticato, e forse non sono la persona più adatta a cui chiedere consigli su come affrontare un sogno. Semplicemente forse sarebbe: fate ciò che vi piace, lavorateci, ma non condannatevi se certe cose ancora non sono come vorreste.

Cosa ti aspetti dalla tua carriera musicale futura?

Dalla mia carriera musicale futura mi aspetto soddisfazione e felicità. Il giusto mix tra la professionalità e una maggiore stima di me stessa per ciò che farò.

So che mi deluderò parecchie volte, ma anche che non riuscirò davvero mai a mollare qualcosa per cui sento di essere nata.