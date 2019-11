Forestas. Anci Sardegna: “Preoccupati per lo stallo sulla nomina del Commissario straordinario”

Emiliano Deiana: “Trovare una soluzione”

Di: Antonio Caria

“Anci Sardegna manifesta la propria preoccupazione, facendosi interprete della preoccupazione di numerosi sindaci e amministratori, per la mancata nomina, prevista dalla delibera della GR42/42 del 22 ottobre, del Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas”.

Lo sottolinea, in una nota, Anci Sardegna e il suo presidente Emiliano Deiana che aggiungono: “Non avere né l’Amministratore Unico né un Commissario Straordinario non consente all’Agenzia di assumere tutti gli atti che sarebbero necessari al termine dell’esercizio finanziario 2019 e potrebbe incidere in maniera irreversibile rispetto agli intendimenti stessi della Giunta Regionale circa la cd “stabilizzazione” del Personale semestrale”.

“Facciamo appello al Presidente della Giunta, agli assessori regionali della difesa dell’ambiente e del personale, a tutto il Consiglio Regionale – rimarca Deiana – affinché si assuma come prioritaria una soluzione per gli organi di governo dell’Agenzia Forestas, un’agenzia fondamentale per combattere i cambiamenti climatici, al servizio dei territori e dei comuni, nella lotta agli incendi e nella materia complicatissima della Protezione Civile”.

“Anci Sardegna – conclude – auspica che in poche ore si trovi una soluzione che rischia di far entrare in crisi un’Agenzia fondamentale per lo sviluppo della Sardegna e delle sue aree rurali”.