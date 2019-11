Accendono il riscaldamento e l'auto prende fuoco: paura sulla SS 389

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Stavano andando al lavoro quando, accesso il riscaldamento, dal vano motore hanno visto uscire le fiamme. Immediatamente, le persone a bordo dell’auto si sono fermate e sono scese dalla vettura che in pochi istanti è stata avvolta dall’incendio.

L’episodio è successo questa mattina, intorno alle 7:30, al chilometro 37+600 della SS 389, in prossimità del bivio per Fonni. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Gli operai a bordo sono rimasti illesi.