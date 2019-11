Armati di pistola rapinarono una tabaccheria, arrestati dalla Polizia

Di: Alessandro Congia

Due misure cautelari in carcere a Uta per rapina a mano armata: su ordine della Procura di Cagliari, la Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Roberto Pititto, ha eseguito due misure cautelari in carcere nei confronti di due pregiudicati cagliaritani, responsabili di una rapina a mano in una tabaccheria della città, avvenuta nel dicembre 2018. I dettagli verranno illustrati alle ore 11 durante una conferenza stampa in Questura.