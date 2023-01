Sorso. Condannata a sei anni di domiciliari per molteplici furti in abitazione

La giovane nomade è stata ristretta nel proprio domicilio in un'area parcheggi

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri mattina a Porto Torres, i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare della procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari.

La destinataria della misura è una 29enne residente a Sorso, nomade. L’ordinanza scaturisce da un provvedimento di determinazione di pene concorrenti per un totale di più di 6 anni di reclusione per vari furti in abitazione.

L'arrestata, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata presso il proprio domicilio in un’area parcheggi, così come disposto dall’autorità giudiziaria.