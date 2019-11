Maltempo: a Porto Torres esonda il rio Mannu

Aziende agricole allagate, chiusa al traffico la zona tra via Vespucci e via Monte Agellu

Di: Redazione Sardegna Live

Le incessanti piogge di questi giorni hanno causato esondazione del Rio Mannu a Porto Torres, nelle zone di Ponti Pizzinnu e Ponte Romano. In seguito allo straripamento del corso d'acqua si è registrato l'allagamento di aziende agricole, abitazioni e diversi terreni coltivati.

Chiusa al traffico l'area zona compresa fra via Vespucci e via Monte Agellu, la Polizia Locale ha inoltre precauzionalmente chiuso il Ponte Romano impedendo l'accesso a veicoli e persone. Il fiume non raggiungeva i livelli odierni di piena da oltre 40 anni. A 4 km dalla foce sono stati recuperati tronchi e detriti di vario genere trasportati dalla furia delle acque alluvionali. Sul posto il nucleo sommozzatori e il nucleo Nautico cittadino.

La protezione civile, in collaborazione con le forze dell'ordine, sta monitorando attentamente l'evolversi della situazione. Particolare preoccupazione desta l'invasione dell'acqua che ha interessato via Fontana Vecchia, nei pressi dell’ecocentro. Un’ordinanza sindacale dispone "il divieto di transito veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia, limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione con la ferrovia e l'incrocio con la strada vicinale di Ponti Pizzinnu". Il medesimo divieto riguarda il tratto di strada compreso tra via Monte Angellu e via Ponte Romano. Chiuso temporaneamente anche il ponte Vespucci.