Monti in festa per i cento anni di zia Salvatorica Mutzu

La centenaria è stata omaggiata con una targa dal Sindaco Emanuele Mutzu

Di: Antonio Caria

“Sesto centenario del mio mandato”. Ha esordito così il Sindaco di Monti, Emanuele Mutzu che, nei giorni scorsi, ha fatto visita alla nuova centenaria del paese gallurese, zia Salvatorica Mutzu.

“Per la lunga vita trascorsa nella comunità e per aver condiviso con tutti saggezza, esperienza e amore. Che il suo sorriso e la sua determinazione siano un augurio di benessere e serenità per tutta la comunità monti”, si legge nella targa che il primo cittadino ha voluto donare a zia Salvatorica per questo prestigioso traguardo raggiunto.