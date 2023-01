La tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia a rischio di cancellazione

Il 31 marzo scade la gestione della tratta, già assegnata a Grimaldi. Interrogazione del consigliere regionale Corrias

Di: Redazione Sardegna Live

Il 31 marzo scade la gestione della tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia, già aggiudicata a Grimaldi Euromed SpA. "La rotta da Civitavecchia, con tappa ad Arbatax è considerata scarsamente redditizia dagli armatori perché caratterizzata da costi molto elevati e condizionata dalla concorrenza esercitata da altre linee". Inoltre "sia la Commissione europea che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno espresso perplessità sulla necessità di mantenere la linea in regime di servizio pubblico". Ad affermarlo è Tullio Ferrante, Sottosegretario al Ministero dei Trasporti.

Il consigliere regionale ogliastrino Salvatore Corrias ha presentato in merito un'interrogazione: "Si ripresenta, puntuale come una spada di Damocle, il solito scenario per il futuro, stavolta ancora più incerto, drammaticamente più incerto, visto che la tratta sembra destinata alla cancellazione. Alla faccia della continuità territoriale e dell’insularità, garantite per costituzione. Alla faccia nostra, che da oggi non possiamo più nemmeno prenotare".

"Oggi - scrive Corrias - abbiamo depositato un’Interrogazione urgente, sulla scia di quanto già avvenuto in Parlamento. In attesa che il Presidente e l’Assessore ai trasporti ci rispondano, se mai ci risponderanno, credo che sia urgente prepararsi alla mobilitazione. Non possiamo stare inermi. Non ora, non noi".