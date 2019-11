Sardine in città: “Il flash mob si farà in piazza Garibaldi, non più al Bastione”

Spostamento di location, sabato 7 dicembre 2019, alle ore 19: l’evento avrà luogo in piazza Garibaldi, non più al Bastione Sant’Remy

Di: Alessandro Congia

Spostamento di location, giovedì 7 dicembre 2019, alle ore 19: l’evento avrà luogo in piazza Garibaldi, non più al Bastione Sant’Remy.

Usciamo dalla rete: Cagliari si sLega

Non è la paura di un pericolo imminente che ci porta in piazza a stare stretti come sardine. È la necessità di ritrovarci per riconoscerci nei valori della pace, dell'ambiente, dell'accoglienza, della solidarietà, dei diritti, della libertà e della giustizia sociale.

Contro la politica urlata che alimenta odio, divisione, sfiducia e astensione. In un mondo in cui gli interessi della conservazione delle rendite di posizione hanno narcotizzato la nostra vitalità, la nostra voglia di indignarci e impegnarci, vogliamo ricostruire fiducia e rivendicare il senso stesso del fare politica come servizio a partire dalla partecipazione di ognuno di noi come persone, senza bandiere, a prescindere dall'appartenenza a partiti e associazioni.

Usciamo dalla rete! Ci vediamo in Piazza Garibaldi, sabato 7 dicembre alle 19:00 con tante sardine con cui colorare la marea nera che attraversa l'Italia e la Sardegna perché:

1. I NUMERI valgono più della propaganda e delle fake news, per questo dobbiamo essere in tanti e far sapere alle persone che la pensano come noi che esistiamo;

2. È possibile cambiare l’inerzia di una retorica populista. Come? Utilizzando arte, BELLEZZA, non violenza, creatività e ascolto;

3. La testa viene prima della pancia, o meglio, le EMOZIONI vanno allineate al pensiero critico;

4. Le PERSONE vengono prima degli account social. Perché? Perché sappiamo di essere persone reali, con facoltà di pensiero e azione. La piazza è parte del mondo reale ed è lì che vogliamo tornare;

5. Protagonista è la piazza, non gli organizzatori. Crediamo nella PARTECIPAZIONE;

6. Nessuna bandiera, nessun insulto, nessuna violenza. Siamo INCLUSIVI;

7. Non siamo soli ma parte di RELAZIONI UMANE. Mettiamoci in rete;

8. Siamo vulnerabili e accettiamo la commozione nello spettro delle emozioni possibili, nonché necessarie. Siamo EMPATICI;

9. Le azioni mosse da interessi sono rispettabili, quelle fondate su gratuità e generosità degne di ammirazione. Riconoscere negli

occhi degli altri, in una piazza, i propri valori, è un fatto intimo ma Rivoluzionario;

10. Se cambio io, non per questo cambia il mondo, ma qualcosa comincia a cambiare. Occorrono SPERANZA e CORAGGIO

“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza.” A. Gramsci, 1919.