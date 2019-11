Bortigali dà la cittadinanza alla Senatrice a vita Liliana Segre

Caggiari: “I nostri figli devono conoscere quanto successo in quegli anni bui della storia”

Di: Antonio Caria

Anche Bortigali ha deciso di concedere la cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita, Liliana Segre. La ratifica è arrivata ieri in Consiglio comunale.

“Simbolo del rispetto, della pace, della convivenza tra uomini e donne di etnie diverse, senza odio e senza nessun tipo di prevaricazione. Ma anche simbolo di tristi ricordi, di crimini da condannare senza se e senza ma, queste le parole del Sindaco Francesco Caggiari.

“Siamo convinti – ha concluso – che i nostri figli debbano conoscere quanto successo in quegli anni bui della storia, per sapere quanta gente cattiva ha fatto con delle pseudo-ideologie del male al genere umano. Ma la cosa peggiore è che ancora oggi molta gente non se ne è accorta, minimizza. e fa finta che nulla sia successo”.