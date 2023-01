Alghero. Esce fuori strada e auto si ribalta: una donna finisce in ospedale

L'auto è andata a sbattere contro un muro di recinzione. La donna è stata soccorsa e ricoverata in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente ad Alghero, in località "Sa Londra", dove una donna alla guida di un'auto è finita fuori strada terminando la propria corsa contro un muro di recinzione per poi ribaltarsi.

La conducente è rimasta ferita. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale la donna.

Intervenuti nel luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco di Alghero, assieme alle forze dell’ordine, per la messa in sicurezza e per i rilievi utili a chiarire le cause dell’accaduto.