Istituto tecnico di Ozieri, il dirigente scolastico: "Nessuna emergenza, infiltrazioni segnalate alla Provincia 20 giorni fa"

Il professor Ruzzu interviene in seguito alla segnalazione diffusa sul web questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Il professor Antonello Ruzzu, dirigente scolastico dell'Istituto tecnico "Enrico Fermi" di Ozieri, commenta le foto diffuse questa mattina sul web dall'interno dell'edificio in riferimento a presunti disagi e pericoli strutturali all'interno della scuola. Famiglie e studenti possono stare tranquilli: non c'è nessuna emergenza.

A differenza di quanto riportato dalla segnalazione, il preside spiega che "Non c'è stato nessun allagamento. Le lezioni si sono svolte regolarmente e si svolgeranno regolarmente. C'è stata una infiltrazione nei giorni scorsi nel soffitto di un corridoio. Quando sono intervenuti i Vigili del fuoco hanno trovato l'area già interdetta da me e dai tecnici. Poi abbiamo prontamente sollecitato l'intervento di Provincia di Sassari e Multiss. Stamattina una squadra dell'azienda multiservizi ha effettuato un'ulteriore verifica sul tetto e non è stata rilevata nessuna minaccia di crolli".

"Ci tengo a precisare - prosegue Ruzzu - che la scuola aveva segnalato alla Provincia infiltrazioni con leggera scrostatura dei muri già da 20 giorni, purtroppo non è seguito l'intervento radicale e risolutivo che ci aspettavamo. Ora provvederanno nell'immediato ad aggiustare la copertura".