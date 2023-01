Oristano. Controlli della Guardia di Finanza nelle scuole: due giovani trovati con marijuana

Perquisite anche le abitazioni dei ragazzi

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, 12 gennaio, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti svolte nei pressi degli istituti scolastici ed estese alle stazioni dei principali mezzi di trasporto utilizzati dagli studenti, i militari della Guardia di Finanza, coadiuvati dall’unità cinofila antidroga, hanno individuato, presso la stazione degli autobus di Oristano, due giovani in possesso di marijuana.

In particolare, tra i passeggeri in arrivo, il cane antidroga GDF “Demon” ha segnalato un minorenne e una ragazza di 20 anni, trovati in possesso di alcune dosi di marijuana.

Informati i magistrati di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e della Procura della Repubblica di Oristano, i militari hanno eseguito una perquisizione presso le abitazioni dei giovani dove è stata rinvenuta sostanza stupefacente e altro materiale utile alle indagini.

Entrambi i ragazzi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’attività di servizio si innesta nell’alveo del più ampio progetto denominato “Scuole Sicure” diramato dal Ministero dell’Interno che, sotto il coordinamento della Prefettura, vede impegnate, specie a tutela dei ragazzi in età scolare, tutte le forze di polizia, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche.