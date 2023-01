Estate 2023, Grimaldi Lines apre prenotazioni con 20% di sconto

La compagnia opera in Sardegna nella tratta convenzionata tra Cagliari e Civitavecchia

Di: Redazione Sardegna Live

Grimaldi Lines apre le prenotazioni per la stagione estiva 2023. La compagnia, che opera in Sardegna nella tratta convenzionata tra Cagliari e Civitavecchia, offre il 20% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate dal 9 gennaio al 30 aprile 2023, con partenza tra l'1 giugno e il 30 settembre 2023.

L'offerta è valida nei collegamenti da/per Sardegna, Sicilia e Spagna: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Lo sconto oltre che con con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, è cumulabile anche con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.

Il 20% verrà applicato anche per alle tariffe per passaggio nave, sistemazione in poltrona, veicoli e animali domestici al seguito, esclusivamente per chi prenota entro il 28 febbraio 2023 con partenza fino al 31 dicembre. L'offerta è valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines e Grimaldi Minoan Lines che collegano la Grecia all'Italia: Brindisi-Patrasso, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù e viceversa.