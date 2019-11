Dalla parte di tutte le donne, per sempre

25 novembre. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Di: Redazione Sardegna Live

Una giornata non basta per affermare un principio, soprattutto quando basta un minuto per fermare una vita, per sporcarla, per spegnere la voce del cuore.



Donne piegate dall’odio e dalla violenza, graffiate nell’anima, uccise per malvagità.



Donne offese da una storia che si ripete, da un silenzio complice, dal coraggio che latita, dal vigliacco che agisce.



Donne umiliate con pugni e parole, brutalizzate, finite per mano assassina.



L’amore nasce dove il male non cresce e vive dove incontra altro amore.



L’amore nutre la vita, la violenza combatte l’amore.



Dalla parte di tutte le donne, per sempre.