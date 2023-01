Incidente di caccia a Bari Sardo, 56enne si ferisce al piede

L’uomo è inciampato mentre aveva il fucile a tracolla

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 56 anni si è ferito accidentalmente a un piede mentre rientrava alla sua auto dopo una battuta di caccia nelle campagne di Bari Sardo. L'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato in elisoccorso dai medici del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 quando l'uomo, mentre camminava con il fucile a tracolla vicino al mattatoio del paese, è inciampato. In quel momento è partito il colpo che lo ha centrato al piede. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lanusei.