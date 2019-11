All'università di Nuoro ciclo di incontri dal tema “Uno sguardo sul mondo”

"Il progetto di democrazia del popolo curdo", primo convegno il 28 novembre nell’Aula Magna

Di: Redazione Sardegna Live

Giovedì 28 novembre, alle ore 16, nell’Aula Magna di UniNuoro si terrà il primo incontro del ciclo “Uno sguardo sul mondo” organizzato dal Centro Studi sui Diritti Umani e dei Popoli e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari.

Il ciclo di incontri intende offrire al pubblico informazioni sulle situazioni di crisi, sul piano internazionale, di cui si parla spesso ma delle quali con difficoltà si hanno elementi conoscitivi per comprendere appieno fatti, azioni ed eventi che si verificano in paesi esteri.

L’argomento di questo primo incontro è: “L’invasione turca ed il progetto di democrazia del popolo Kurdo: come una Nazione può esistere senza Stato”. Dopo la presentazione del ciclo di incontri da parte della dott.ssa Cristina Carta, protagonisti di grande rilievo per la conoscenza diretta degli accadimenti saranno: Ylmaz Orkan, responsabile della Diplomazia del Movimento Kurdo in Italia, e Elin Derik rappresentante del Movimento delle Donne Kurde. Introdurrà l’incontro l’avvocato Stefano Mannironi, presidente del Comitato ARCI Territoriale; modererà la Professoressa Gabriella Ferranti, coordinatrice del Centro Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli.