Cool Caddish su 'Sei tu' di Emis Killa: "La scrissi io nel 2007"

Il rapper quartese: "Non permetterò a nessuno di impossessarsi delle mie idee". Ecco le analogie fra i due brani

Di: Redazione Sardegna Live

Si definisce “artista di nicchia”, esponente di un hip hop rivisitato in chiave personale, “mi lascio influenzare dal cantautorato italiano e sono fuori dal genere, figurarsi che la mia più grande fonte di ispirazione è Rino Gaetano”.

Gabriele Galietta, 38enne di Quartu, in arte Cool Caddish, è una delle punte di diamante della vecchia scuola del rap isolano. “Ho iniziato a produrre i primi pezzi nel ’93 e nel 2009, ai tempi di Merda per gaggi, i miei brani hanno fatto milioni di visualizzazioni diventando virali sul primissimo YouTube, quando ancora la piattaforma non prevedeva neppure la monetizzazione”.

Venticinque anni di attività che gli sono valsi un discreto successo in Sardegna, incontri preziosi e, come spesso accade, sfortunati rapporti di collaborazione con diverse ambigue figure che gravitano attorno al mondo della musica, degli studi di registrazione e delle case discografiche.

Negli scorsi giorni l’ennesima delusione maturata nell’ambito della passione di una vita. “Di recente – racconta Cool Caddish – ho deciso di ricaricare i miei pezzi sul web, per questo sono andato a cercare una traccia che avevo composto nel 2007 dal titolo Sei tu. Così ho trovato online due brani con lo stesso titolo: il mio e quello pubblicato da Emis Killa nel 2017. Mi ha sorpreso leggere che quello dell’artista milanese era un featuring con Andrea Piraz, lo stesso fonico di quella mia canzone di oltre dieci anni fa. Ho pensato: stai a vedere che questo ha venduto il mio pezzo. Apro la traccia e parte lasciandomi di stucco: sonorità identiche, testo parzialmente cambiato ma molto simile. Non so se son rimasto deluso o se fossi semplicemente incazzato”.

Una beffa per Galietta che si sente vittima di un vero e proprio plagio. “Lavorai con Andrea Piraz a Milano, aveva curato per il mio brano solo i volumi. Il beat era di un'altro collaboratore, la scrittura mia. Subito dopo aver scoperto la cosa ho chiamato il fonico per chiedergli conto. Come si può fare una cosa del genere? Come si era permesso? Mi ha risposto che legalmente non ci posso fare nulla perché non avendo registrato il pezzo alla Siae rischio di essere segnalato io come plagiatore. La verità è che non ho una major alle spalle che tutela i miei interessi, sono un artista indipendente e devo fare i conti con i pochi risparmi che ho scegliendo se registrare di volta in volta i pezzi alla Siae o pagare la bolletta”.

La canzone di Caddish, sul canale dell'artista quartese, ha totalizzato 400 visualizzazioni. Diversa sorte è toccata al pezzo del rapper milanese, che ha ottenuto 530mila views. “Da un certo punto di vista mi onora sapere che un’artista da tre dischi di platino abbia apprezzato un brano creato da me. Dall’altro la disparità di riscontri di pubblico è la riprova che, per quanto sia di qualità la tua musica, se hai soldi esisti altrimenti non conti nulla. Tra l’altro Sei tu è il pezzo del mio repertorio che ha riscontrato il successo minore in assoluto. La canzoncina d’amore che scrivi solo perché devi farlo, l’unico brano che non mi sono mai cagato. Allora mi domando: i miei brani forti, quelli che hanno spaccato davvero divenendo virali, se attirassero l’attenzione di qualche altro grosso nome del panorama musicale italiano che successo potrebbero avere?”.

Gabriele Galietta è convinto che il rapper di Vimercate sia completamente all’oscuro di tutto: “Sono certo che non sappia nulla, immagino sia arrivato in studio e trovandosi la proposta abbia inciso senza avere idea che dietro potesse esserci il sudore di un altro collega che lavora in scala ridotta. Diciamo che se l’artista mainstream è un centro commerciale io sono la bottega che trovi sotto casa da 25 anni. Ma sono contento di questa mia identità e la rivendico: io ho deciso di rimanere profeta in patria. Nel 2013 ho lasciato le navi dove lavoravo come marinaio e da allora i miei tour estivi attraversano l’Isola da Cagliari a Porto Torres. Ho il mio pubblico che mi segue da sempre e mi dà continui riscontri e apprezzamenti dal momento in cui faccio parte del retaggio d’infanzia di gran parte dei 30enni di oggi”.

Cool Caddish, dopo aver ricaricato su YouTube il suo pezzo che presenta tante analogie con quello di Emis Killa, teme di incorrere in guai legali che gli procurerebbero non pochi fastidi. Per questo ci tiene a precisare: “Ho i file sorgente e tre versioni della stessa canzone registrate fra il 2006 e il 2007. Sono passati due anni da quando Killa ha pubblicato la sua Sei tu e io sono talmente lontano musicalmente da lui che se non avessi uploadato sul web il mio pezzo non avrei mai scoperto questa anomalia. Ora che mi sono reso conto però voglio affermare a gran voce che il pezzo è mio. Punto. Vogliono fare la guerra a un povero? Non c’è nulla che mi possano portare via. L’unica mia ricchezza sono le idee, non permetterò che mi si portino via anche quelle. Non cerco fama ne soldi da questa vicenda. Mi accontenterei delle scuse e di un grazie da parte di chi ha goduto del mio lavoro”.

IL VIDEO CHE METTE A CONFRONTO LE INTRO DEI DUE BRANI TRATTO DALL'ACCOUNT INSTAGRAM DI COOL CADDISH