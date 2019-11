Peste suina. I Veterinari: “Chi pratica il pascolo brado illegale deve capire che l’eradicazione è l’unico vero modo per rilanciare il settore”

Gli ordini professionali esprimono un sentimento di condanna per l’episodio intimidatorio avvenuto a Baunei nei confronti del personale dell’Unità di Progetto

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Sardegna, così come riportato in un comunicato stampa, esprimono un forte e sincero sentimento di condanna per l’episodio intimidatorio avvenuto a Baunei nei confronti del personale dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana.

“Medici veterinari, Corpo forestale e di vigilanza ambientale, forze di polizia e personale dell’Agenzia Forestas sono impegnati attivamente per affermare i valori della legalità e l'interesse della Regione Sardegna a essere libera dalla piaga della PSA che da troppo tempo ormai ne blocca economia e sviluppo”.

“Auspichiamo - conclude la nota a firma dei Presidenti degli Ordini dei Medici Veterinari della Provincia Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari - che i pochi soggetti che ancora persistono nel praticare il pascolo brado illegale capiscano che l’eradicazione della PSA rappresenta l’unico vero modo per rilanciare il settore suinicolo e promuovere uno sviluppo sostenibile della nostra terra per il bene di tutti i cittadini sardi”.