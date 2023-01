Incendio con vittima in appartamento a Nuoro: sigilli a tre case

Il pm non dispone l'autopsia, continuano le indagini della Polizia sulle cause

Di: Redazione Sardegna Live

La salma di Giampiero Cancedda, il 74enne morto nell'incendio del suo appartamento di via Catte a Nuoro, è stata restituita ai familiari e trasportata all'obitorio comunale.

La Pm Ilaria Bradamante, accertata la causa accidentale della morte, ha ritenuto di non disporre l'autopsia sul corpo della vittima. Le indagini della Questura di Nuoro, però, vanno avanti per capire se a provocare l'incendio siano state le stufette che l'uomo aveva in casa o un corto circuito. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile sono terminate intorno alle 14 e hanno richiesto oltre all'intervento di tre squadre dei Vigili del fuoco, l'integrazione di unità specialistiche del Nucleo investigativo Antincendio, coordinate dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro Antonio Giordano.

Al termine delle operazioni i tecnici hanno interdetto a scopo precauzionale agli abitanti l'ingresso in tre appartamenti dello stabile: oltre a quello della vittima anche i due appartamenti confinanti al primo e al terzo piano. I proprietari di queste abitazioni hanno nominato un tecnico che a stretto giro farà le verifiche strutturali delle zone interessate dalle fiamme.