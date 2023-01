Sanità in Ogliastra. Corrias (Pd): “Occorre intervenire con urgenza”

“Abbiamo un Pronto soccorso all’addiaccio, i reparti ospedalieri sono chiusi e i nostri paesi sono senza medico”

Di: Redazione Sardegna Live

“Chi tiene alto il nome del nostro ospedale è chi, tra mille difficoltà, mette a disposizione dei pazienti la propria professionalità, arricchendola di passione e dedizione. Un esempio significativo è quello del reparto di Ortopedia. Tutto il resto è un dramma”. Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias, intervenendo sulla situazione della sanità in Ogliastra.

“Ad un anno dalla fine di questa legislatura, quella che era stata annunciata come una grande riforma sanitaria si rivela una mera presa d’atto dell’esistente, con garbato invito al declassamento dei reparti ospedalieri, in modo tale da far rientrare il tutto nelle previsioni di bilancio. Niente di nuovo, niente di rivoluzionario, solo un mero approccio aziendalistico che deve far tornare i conti”.

“Noi non lo accettiamo, respingiamo al mittente e, ancora una volta, rilanciamo, chiedendo a questa Giunta che dichiari la volontà politica, se mai ci fosse, di investire nuove risorse, umane ed economiche, per fare in modo che il gap che ci allontana dai grandi centri venga colmato. La realtà è che qua abbiamo un Pronto soccorso all’addiaccio, che i reparti ospedalieri sono chiusi e che i nostri paesi sono senza medico. Lì bisogna intervenire, e farlo con urgenza. Ne va del nostro futuro” conclude Corrias.