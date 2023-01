Cagliari. Rapinano due donne in viale Elmas, arrestati

Due giovani di 19 e 18 anni sono stati fermati dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Due giovani, il primo originario di Nuoro e il secondo di Cagliari, rispettivamente di 19 e 18 anni, entrambi domiciliati in una comunità terapeutica, sono stati arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari per rapina aggravata in concorso.

I due si erano recati in una stradina sterrata laterale di viale Elmas, per consumare un rapporto sessuale con due donne, ma uno dei giovani ha poi strappato la borsetta dalle mani di una delle due, colpendola successivamente al volto con un bastone trovato a terra, dandosi poi alla fuga. Trovati dalla stessa donna a spartirsi il bottino, sono nuovamente fuggiti ma sono stati presi in diversi momenti. Il primo è stato catturato da un giovane che era a bordo di un monopattino elettrico, l'altro è stato preso dai carabinieri in un canneto poco distante. Entrambi i rapinatori, arrestati in flagranza, sono stati trasferiti nel carcere di Uta.