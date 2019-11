Stampe floreali e mood autunnale, quando si dice combinazione perfetta

Gli abiti con stampe floreali sono una delle tendenze del momento

Di: Redazione

Lunghi, corti, al ginocchio: gli abiti con stampe floreali sono una delle tendenze del momento, ed è impossibile non averne almeno uno nell'armadio. Quest'anno, poi, i vestiti floreali fanno capolino anche nelle collezioni autunno inverno, con colori caldi, che ricordano quelli della terra, e abbinamenti particolari come quelli con il pizzo.

Stampe floreali in autunno? Sono il trend di stagione

Pizzo e stampe floreali sono una delle combinazioni più cool del momento e brand come Twinset non si sono lasciati scappare l'occasione di realizzare bellissimi modelli adatti a ogni occasione. Nella sezione dedicata ai vestiti in pizzo del marchio è possibile trovare delle alternative che accostano abito in pizzo e richiami floreali, o ricami di vario tipo. Un risultato seducente e glamour: il pizzo dà quel tocco in più, mentre i fiori sono un classico senza tempo.

Nella nuova collezione autunno inverno spicca, tra tutti, un vestito in pizzo valencienne con ricami floreali che racchiude in sé la bellezza di questo materiale, declinato in una tenue tinta pastello pale pink, e tutto il romanticismo del ricamo con i fiori.

Chi ama il pizzo e i fiori, e non può fare a meno delle balze, può finalmente avere ciò che cerca. Il brand propone, infatti, anche un abito in pizzo valencienne, impreziosito da balze smerlate sulle quali sono presenti dei ricami floreali. Una sottoveste rimovibile in contrasto regala al vestito un tocco in più. Il consiglio glamour? Indossarlo con degli ankle boots in grado di rendere unico l'outfit.

Pizzo e fiori sono sempre più amati dalle donne per la loro aria allo stesso tempo sexy ma anche romantica. Attenzione, però, agli abbinamenti.

Se, ad esempio, si vuole sdrammatizzare un vestito troppo elegante, il consiglio è quello di abbinarlo non solo con degli ankle boots dalla punta sfilata, ma anche con degli stivali biker o degli anfibi. Si otterrà un look glam e rock and roll. Se poi si decide di abbinare il tutto a dei maxi-cardigan di lana, altro trend di stagione, il gioco è fatto.

Per quel che concerne gli accessori, il consiglio è quello di optare per qualcosa di non troppo appariscente. Un abito con pizzo e ricami può essere già vistoso di suo e appesantire l'outfit con gioielli che danno nell'occhio non è la scelta giusta. Meglio preferire qualcosa di più sobrio, dando un occhio alle tante proposte moda di questa stagione. Lo stesso discorso vale anche per l'abbinamento della borsa, che dovrebbe essere sempre poco appariscente.