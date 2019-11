Silanus. Arca: “Troppi disagi, serve un’altra sede da adibire ad ambulatorio”

Il Sindaco: “L’attuale struttura è inadeguata”

Di: Antonio Caria

Nuova lettera di protesta del Sindaco Gian Pietro Arca che denuncia i disagi legati al servizio ambulatoriale a Silanus.

Nella missiva, indirizzata all’Assessorato regionale alla Sanità, all’Ats Sardegna, all’Assl di Nuoro, alla dottoressa Silvia Cadeddu (Presidente della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria Assl di Nuoro) e al dottor Ignazio Piras (Direttore del Distretto Socio-Sanitario del Marghine), il primo cittadino chiede un intervento urgente per porre fine ai disagi legati all’inadeguatezza dell’attuale struttura.

La sua richiesta è quella di individuare un’altra sede per il servizio di Ambulatorio di Medicina Generale. Inoltre, fa presente Arca, dal 31 dicembre “Andrà in pensione l’altro medico di Medicina Generale operante a Silanus” e, questo il suo auspicio, “Si provveda quanto prima a nominarne un altro titolare per l’ambito di appartenenza dell’ente in intestazione e, qualora ciò non fosse possibile nell’immediato, di attivarsi già da ora per fare quanto necessario affinché il suo sostituto possa svolgere la propria attività in un locale idoneo e per lo stesso numero di giorni e ore”.