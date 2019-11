Droga, esplosivo e armi: arrestate tre persone tra Nuoro e Orgosolo. La diretta dal Comando provinciale dei Carabinieri

Ecco chi sono le tre persone finite in manette

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro, unitamente al personale della Compagnia di Nuoro e delle Squadriglie di Nuoro e di Pratobello, hanno arrestato 3 persone e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nonché esplosivo, armi, denaro e monete antiche.

La droga, una volta immessa nel mercato avrebbe fruttato 3 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza in programma per domani presso il comando Provinciale di Nuoro.

Lunedì 18 novembre, i Carabinieri hanno deciso di perquisire l'abitazione e i luoghi nella disponibilità del presunto detentore dello stupefacente, rinvenendo, ben nascosti, 90 kg. di marijuana, un fucile calibro 12 con matricola abrasa, una pistola cal. 38 e 59 monete antiche risalenti all'epoca romana. Per tale motivo sono scattate le manette per Salvatore Musina, 51 enne di Orgosolo, responsabile di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma comune da sparo e di arma clandestina e detenzione e possesso di materiale archeologico.

La seconda parte dell'operazione ha permesso l'arresto di Giovanni Giuseppe Mereu e Salvatore Luciano Mereu, padre e figlio di 59 e 27 anni, di Orgosolo, per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, a seguito delle perquisizioni effettuate nei luoghi nella disponibilità dei due arrestati, sono stati rinvenuti 30 kg. di marijuana, oltre 13.000 € in contanti ritenuti provento dell'illecita attività e una "foto trappola" utilizzata nelle coltivazioni illecite di stupefacente per monitorare eventuali controlli delle forze di polizia. Successivamente, sempre a seguito di perquisizione domiciliare in altro immobile nella disponibilità dei citati congiunti, sono stati trovati 1,8 kg. di esplosivo del tipo gelatina da cava, 8,5 metri di miccia detonante e 1,5 metri a lenta combustione, ulteriori 134 kg di marijuana pronta per essere commercializzata, 2 pistole cal 7,65 con matricola abrasa e munizionamento vario. Inoltre, il controllo nell'immobile disabitato ha permesso di sequestrare una pistola cal. 9x21 con matricola abrasa, numerose munizioni di vario calibro, 70 gr. di cocaina e ben 351 kg di marijuana, anche questa pronta per essere immessa sul mercato.