Olio extravergine, ecco i primi dati dell’annata

Garippa (Appos): “In ritardo rispetto alle previsioni”

Di: Antonio Caria

Stanno arrivando già i primi dati per quanto concerne l’olio extravergine. Secondo le prime stime di Coldiretti Sardegna e Op Appos, l’annata, ancora in corso, si presenta in chiaroscuro, ma meglio rispetto a quella dello scorso anno. Tuttavia, si resta sotto la media, da classificare come ordinaria.

“L’annata quest’anno si è aperta in ritardo rispetto alle previsioni. Le abbondanti piogge – ha dichiarato l’agronomo Nicola Garippa, coordinatore di Appos – hanno ridato fiato alle piante con un conseguente ritardo nella maturazione”.

“Dal punto di vista quantitativo – ha aggiunto – possiamo parlare di macchia di leopardo. Buona per l’areale Montiferru (Cuglieri), Planargia, Algherese, Sassarese, Romangia/Anglona, Nuorese (Oliena), Ogliastra. Annata da dimenticare nel Basso Campidano di Oristano, Trexenta, Marmilla, Campidano di Cagliari, Campidano di Sanluri (Villacidro), che sommati rappresentano la metà della Sardegna dal punto di vista olivicolo”.

“L’estate – ha rimarcato Garippa – è stata severa per la siccità e soprattutto gli attacchi di mosca olearia di settembre hanno causato molte perdite di frutto negli areali dove c’erano le olive, che si stanno registrando ora in fase di pre-raccolta”.

Questo dine settimana, tuttavia, si festeggia l’arrivo dell’olio “Evo”: banchetti, degustazioni, guide alla corretta lettura delle etichette e laboratori sono previsti domani nei mercati di Campagna Amica a Sassari, Nuoro, domenica a Selargius mentre a Oristano si è festeggiato martedì scorso.

Un olio extravergine di oliva (Evo) di qualità deve essere profumato all’esame olfattivo deve ricordare l’erba tagliata, sentori vegetali e all’esame gustativo deve presentarsi con sentori di amaro e piccante, gli oli di bassa qualità invece puzzano di aceto o di rancido e all’esame gustativo sono grassi e untuosi.