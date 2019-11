Chessa incontra Rolando Maran: “Ambasciatore positivo dell’immagine della Sardegna”

L’Assessore regionale al Turismo: “Sport ottimo strumento di visibilità e promozione”

Di: Antonio Caria

“Non solo come assessore regionale del Turismo, ma anche come tifoso rossoblu, oltre ai complimenti per i risultati finora conseguiti nella massima serie, ho voluto attribuire a mister Maran un sincero riconoscimento a nome dell’intera Sardegna per le belle parole spese verso la nostra terra e per l’immagine positiva che sta contribuendo ad affermare”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa che, oggi, ha incontrato l’allenatore del Cagliari calcio, Rolando Maran.

“Lo sport, in particolare il calcio, è un ottimo strumento di visibilità e di promozione per la città di Cagliari e per l’intera Sardegna – ha aggiunto Chessa -. Gli attuali risultati, con la ritrovata posizione di vertice nel calcio che conta, sono una grande opportunità per trovarsi sotto i riflettori dei media nazionali ed internazionali. Perciò, ho chiesto alla dirigenza del Cagliari anche uno sforzo di collaborazione per promuovere l’Isola in altre occasioni che valuteremo insieme”.

“Maran – ha concluso – è un ambasciatore positivo dell’immagine della Sardegna, al di là del semplice risultato sportivo, che contribuisce a risvegliare anche l’orgoglio dei Sardi ed il loro senso di appartenenza”.

Al termine Chessa ha omaggiato il tecnico rossoblu con un oggetto dell’artigianato sardo, ricevendo la maglia autografata del capitano Luca Ceppitelli.