I cento anni di zia Rosaria, grande festa a Orosei

La signora Rosaria Milia ha festeggiato il traguardo nel calore dell'affetto dei nipoti e della comunità

Di: Redazione Sardegna Live

Quella di oggi è stata una giornata di festa per la comunità di Orosei che ha celebrato i 100 anni di zia Rosaria Milia.

La famiglia si è stretta in un caloroso abbraccio alla cara zia e non potevano mancare all'appuntamento il parroco del paese don Gesuino Corraine, il sindaco Nino Canzano, la consigliera comunale Ilaria Rosu e il vice parroco don Roberto Biancu.

La signora nacque a Orosei il 22 novembre 1919. Sorella gemella di Giuseppa, venuta a mancare appena 3 anni fa, e della signora Violante, che prese i voti come suora, di Antonietta, Maria e Salvatore.

Zia Rosaria non ha figli ma gode dell'inestimabile affetto delle nipoti. Dopo una vita trascorsa in Abruzzo, dove ha lavorato come domestica, è rientrata nel paese natale nel 1998.