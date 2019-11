Nuoro. Incidente in via Biasi: una donna in ospedale

L’incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna ferita e due auto distrutte.

È il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Biasi a Nuoro.

Due auto, una Lancia Ypsilon e una Fiat Panda si sono scontrate probabilmente a causa di una mancata precedenza. Nell’impatto la donna alla guida della Lancia è rimasta ferita.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure alla ferita e poi l’hanno accompagnata al San Francesco per ulteriori controlli. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale. I vigili del fuoco invece hanno messo in sicurezza la zona e ripulito la carreggiata.